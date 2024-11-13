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Клубы АПЛ следят за центральным защитником Бенфики

Англия

Футболист получил также вызов в национальную сборную

Клубы АПЛ следят за центральным защитником Бенфики

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Томаш Араужу стал настоящим открытием в Лиссабоне. Центральный защитник "Бенфики" прочно закрепился в основе в центре защиты и демонстрирует очень качественную и уверенную игру в свои 22 года. Футболист получил вызов в сборную Португалии на ноябрьские матчи Лиги наций, однако не только Роберто Мартинес внимательно следит за карьерой этого игрока.

По информации O Jogo, за Томашем Араужу внимательно следят скауты "Челси", "Кристал Пэлас" и "Ньюкасла", которые собирают данные о центральном защитнике. Спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта не намерен расставаться со своим игроком в зимнее трансферное окно и хочет удержать игрока в Лиссабоне по крайней мере до конца сезона. Сейчас контракт футболиста действует до 2028 года, а трансферная стоимость (по данным transfermarkt) составляет 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Томаш Араужу сыграл 12 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
O Jogo
Опубликовал: Александр Гресь
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