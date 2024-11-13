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Сульшер: Вероятно, возвращение Роналду в Ман Юнайтед было ошибкой для всех нас
Воспоминания специалиста
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сожалеет, что согласился на трансфер Криштиану Роналду из "Ювентуса" в 2021-м году.
"Вероятно, это было ошибочное решение для всех нас. Но тогда мы почувствовали, что это был правильный выбор.
При просмотрее шести последних матчей Криштиану за "Ювентус", первое, что сказал мой ассистент Киран Маккенна, было: "Как мы будем защищаться?" — сказал норвежец в интервью NRK.
Напомним, что после возвращения Роналду Сульшер был уволен с должности наставника "МЮ" спустя несколько месяцев. Сам Криштиану покинул "красных дьяволов" в конце 2022-го года.
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