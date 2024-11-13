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Топ-клубы Премьер-лиги интересуются молодым талантом Норшелланна
Об этом информирует TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даниэль Свенссон считается одним из самых интересных игроков в датском чемпионате и демонстрирует очень яркую игру в свои 22 года. В этом сезоне он был замечательным игроком своего клуба "Норшелланн", за которым наблюдают многочисленные топ-клубы.
Сообщается, что "Ливерпуль", "МЮ" и "Арсенал" заинтересованы в услугах левого защитника. Источники дали понять, что он полностью сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для своей нынешней команды, но признал, что интерес к нему есть со стороны европейских клубов. Ожидается, что швед может покинуть команду уже в летнее трансферное окно.
Добавим, что в этом сезоне Даниэль Свенссон провел 17 матчей и отметился 2 ассистами.
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