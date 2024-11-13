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Бразилец Эстевао хочет войти в историю Челси
Игрок ставит себе амбициозные цели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер Эстевао является последним большим талантом "Челси", и в свои 17 лет он уже производит впечатление. Игрок сейчас выступает в "Палмейрасе", однако уже в июле следующего года он присоединится к "синим". Говоря о своем будущем, вингер продемонстрировал свои амбиции.
"Я хочу войти в историю... Я хочу стать самым успешным бразильцем в истории "Челси". Я хочу выигрывать титулы и показать весь свой потенциал, показать все, на что я способен. Это будет моей миссией", - цитирует бразильца Foot Mercato.
Добавим, что в этом году Эстевао провел 46 матчей, где отметился 18 голами и 11 результативными передачами.
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