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Бразилец Эстевао хочет войти в историю Челси

Англия

Игрок ставит себе амбициозные цели

Бразилец Эстевао хочет войти в историю Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский вингер Эстевао является последним большим талантом "Челси", и в свои 17 лет он уже производит впечатление. Игрок сейчас выступает в "Палмейрасе", однако уже в июле следующего года он присоединится к "синим". Говоря о своем будущем, вингер продемонстрировал свои амбиции.

"Я хочу войти в историю... Я хочу стать самым успешным бразильцем в истории "Челси". Я хочу выигрывать титулы и показать весь свой потенциал, показать все, на что я способен. Это будет моей миссией", - цитирует бразильца Foot Mercato.

Добавим, что в этом году Эстевао провел 46 матчей, где отметился 18 голами и 11 результативными передачами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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