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Вест Хэм хочет подписать защитника Брайтона
Игрок имеет проблемы с игровой практикой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" демонстрирует очень слабые результаты в чемпионате, занимая 14-е место в турнирной таблице. Хулен Лопетеги имеет проблемы как в нападении, так и в защите, поэтому он хочет сделать усиление уже этой зимой.
Как сообщает Caught Offside, лондонцы хотят подписать правого защитника "Брайтона" Тарика Лемпти. Игрок может рассмотреть возможность покинуть команду в конце сезона, но, учитывая, что его контракт истекает в июне 2025 года, решение может быть принято самими "чайками" уже в январе. "Эвертон", "Ноттингем Форест" и "Брентфорд" также выразили заинтересованность в его подписании, но пока что не продвинулись дальше.
Добавим, что в этом сезоне Тарик Лемпти провел лишь 4 матча и отметился одним забитым мячом.
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