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Вест Хэм хочет подписать защитника Брайтона

Англия

Игрок имеет проблемы с игровой практикой

Вест Хэм хочет подписать защитника Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" демонстрирует очень слабые результаты в чемпионате, занимая 14-е место в турнирной таблице. Хулен Лопетеги имеет проблемы как в нападении, так и в защите, поэтому он хочет сделать усиление уже этой зимой.

Как сообщает Caught Offside, лондонцы хотят подписать правого защитника "Брайтона" Тарика Лемпти. Игрок может рассмотреть возможность покинуть команду в конце сезона, но, учитывая, что его контракт истекает в июне 2025 года, решение может быть принято самими "чайками" уже в январе. "Эвертон", "Ноттингем Форест" и "Брентфорд" также выразили заинтересованность в его подписании, но пока что не продвинулись дальше.

Добавим, что в этом сезоне Тарик Лемпти провел лишь 4 матча и отметился одним забитым мячом.

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Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Тарик Лэмпти
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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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