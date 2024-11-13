Арсенал ведет переговоры о продлении контракта со своим вингером

Леандро Троссар считается ключевым игроком на стадионе "Эмирейтс". В последнее время бельгийским футболистом интересуется Саудовская Аравия, однако "Арсенал" хочет удержать своего вингера.

По информации Football Insider, "канониры" пытается заключить с Леандро Троссаром новое долгосрочное соглашение. Нынешний контракт игрока в "Арсенале" истекает в июне 2026 года, но лондонцы заинтересованы в его продлении. "Вест Хэм" также следит за ситуацией вокруг футболиста, однако он не заинтересован в таком переходе.

Добавим, что в этом сезоне Леандро Троссар провел 15 игр, где отметился 2 голами и результативной передачей.