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Арсенал ведет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Артета очень ценит этого футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Леандро Троссар считается ключевым игроком на стадионе "Эмирейтс". В последнее время бельгийским футболистом интересуется Саудовская Аравия, однако "Арсенал" хочет удержать своего вингера.
По информации Football Insider, "канониры" пытается заключить с Леандро Троссаром новое долгосрочное соглашение. Нынешний контракт игрока в "Арсенале" истекает в июне 2026 года, но лондонцы заинтересованы в его продлении. "Вест Хэм" также следит за ситуацией вокруг футболиста, однако он не заинтересован в таком переходе.
Добавим, что в этом сезоне Леандро Троссар провел 15 игр, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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