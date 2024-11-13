Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Родри высказался о возможном продлении контракта с Ман Сити
Не время
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель "Золотого мяча" Родри Эрнандес пока не намерен продлевать контракт с "Манчестер Сити".
"Мы даже не начали говорить о новом соглашении. Я травмирован... продление моего контракта с "Сити" сейчас не является моим приоритетом. Я хочу восстановиться наилучшим образом, это моя цель... а дальше посмотрим", - цитирует испанца журналист Фабрицио Романо.
Действующее трудовое соглашение Родри с "горожанами" рассчитано до середины 2027 года.
На данный момент Родри продолжает свое восстановление после повреждения крестообразных связок.
????⚠️ Rodri on new deal at Man City: "We didn’t even started talking about new deal. I’m injured... extending my contract at Man City is not my priority now".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024
"I want to recover in the best way possible, that's my focus... and then we will see", told Cope. pic.twitter.com/BXY0MjWWeV
Популярное сейчас
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
- Названы ТОП-10 лучших нокаутов в истории супертяжелого дивизиона
- Финальный шаг перед новым тренером. Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.11.2024
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью