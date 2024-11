Родри высказался о возможном продлении контракта с Ман Сити

Обладатель "Золотого мяча" Родри Эрнандес пока не намерен продлевать контракт с "Манчестер Сити".

Действующее трудовое соглашение Родри с "горожанами" рассчитано до середины 2027 года.

На данный момент Родри продолжает свое восстановление после повреждения крестообразных связок.

????⚠️ Rodri on new deal at Man City: "We didn’t even started talking about new deal. I’m injured... extending my contract at Man City is not my priority now".



"I want to recover in the best way possible, that's my focus... and then we will see", told Cope. pic.twitter.com/BXY0MjWWeV