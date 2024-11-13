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Родри высказался о возможном продлении контракта с Ман Сити

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Родри высказался о возможном продлении контракта с Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Обладатель "Золотого мяча" Родри Эрнандес пока не намерен продлевать контракт с "Манчестер Сити".

"Мы даже не начали говорить о новом соглашении. Я травмирован... продление моего контракта с "Сити" сейчас не является моим приоритетом. Я хочу восстановиться наилучшим образом, это моя цель... а дальше посмотрим", - цитирует испанца журналист Фабрицио Романо.

Действующее трудовое соглашение Родри с "горожанами" рассчитано до середины 2027 года.

На данный момент Родри продолжает свое восстановление после повреждения крестообразных связок.

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Манчестер Сити контракт Родри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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