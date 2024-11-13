Конкурент Зинченко может покинуть Арсенал зимой

Один из конкурентов Александра Зинченко на позиции левого защитника в лондонском "Арсенале" может покинуть клуб зимой.

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Источники издания Football Insider сообщают, что Якуб Кивёр может покинуть "Арсенал" в январское трансферное окно. Защитника связывают с возвращением в чемпионат Италии. "Ювентус", "Милан" и "Интер" проявляют интерес к 24-летнему поляку. Известно, что "Вильярреал" и "Севилья" тоже активно следят за его ситуацией.

Напомним, что Кивёр присоединился к "Арсеналу" в январе 2023 года из "Специи" за почти 20 миллионов евро, однако не смог стать основным игроком команды.

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В этом сезоне защитник сборной Польши провел 7 матчей за "канониров" во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами в Кубке английской лиги.