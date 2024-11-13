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Пеп Гвардиола хочет подписать в Манчестер Сити двух защитников сборной Нидерландов

Англия

Это решение может повлиять на дальнейшее будущее испанца в клубе

Пеп Гвардиола хочет подписать в Манчестер Сити двух защитников сборной Нидерландов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Согласно информации от издания Football Transfers, 53-летний Пеп Гвардиола может остаться в "Манчестер Сити", поскольку испанский специалист попросил клуб подписать двух защитников на следующий сезон.

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Известно, что Пеп Гвардиола хочет видеть в клубе двух защитников сборной Нидерландов: Зеппа ван ден Берга из "Брентфорда" и Джереми Фримпонга из леверкузенского "Байера".

Летом 2024 года "Манчестер Сити" интересовался Ван ден Бергом, однако "Ливерпуль" согласился продать 22-летнего защитника в "Брентфорд" за 20 миллионов фунтов стерлингов. Голландец успел стать одним из основных игроков команды Томаса Франка, проведя 12 матчей за "пчел". "Горожане" могут вернуться к идее его подписания следующим летом. Также известно, что Джереми Фримпонг из "Байера", который является воспитанником академии "Манчестер Сити", считается одним из тех игроков, которым искренне восхищается Гвардиола.

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Действующий контракт Пепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает в 2025 году. Руководство "горожан" стремится продлить сотрудничество с именитым тренером, который возглавляет английский клуб с 2016 года. Под его руководством "Сити" впервые в своей истории завоевали трофей Лиги чемпионов в 2023 году, выиграв требл в том сезоне.

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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Андрей Журба
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