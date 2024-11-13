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Тоттенхэм ожидает длительной дисквалификации основного полузащитника

Англия

Пропустит важные матчи

Тоттенхэм ожидает длительной дисквалификации основного полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Тоттенхэм" ожидает длительной дисквалификации основного полузащитника Родриго Бентанкура.

Точная продолжительность дисквалификации ещё неизвестна, но ожидается, что она будет продолжительной и затронет важные матчи. По информации английских СМИ, Бентанкур сможет помочь команде в Лиге Европы, поскольку на еврокубки дисквалификация не распространяется.

Английские источники предполагают, что полузащитник не поможет клубу в 7 матчах во всех английских турнирах.

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Футбольная ассоциация Англии в сентябре предъявила Бентанкуру обвинение в предполагаемом нарушении правил из-за его комментариев.

Бентанкура обвинили в том, что он "действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или унизительные слова и/или порочил игру". В заявлении Футбольной ассоциации Великобритании также говорится, что это обвинение является "грубым нарушением", поскольку оно якобы содержит отсылки к национальности, расе или этническому происхождению, - сообщил источник.

В Уругвае на одной телепрограмме 27-летний футболист сказал, что южнокорейский нападающий Сон и его двоюродные братья "все выглядят одинаково".

"Сонни или двоюродный брат Сонни, они все похожи", - сказал Бентанкур в шоу.

Позже, полузащитник извинился перед Соном лично и в социальных сетях.

В этом сезоне Родриго Бентанкур сыграл 15 игр за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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