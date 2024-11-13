Арсенал определил ключевого полузащитника Реала Сосьедада главной целью на следующее лето

"Арсенал" определился с главной целью на следующее лето. Лондонский клуб хочет подписать еще одного баска.

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Журналист Мигель Дилейни из издания The Independent сообщает, что лондонский "Арсенал" нацелен на подписание Мартина Субименди следующим летом. Клуб считает, что этот переход станет самым лучшим вариантом развития для испанского полузащитника. Главный тренер "канониров" Микель Артета хочет подписать нового опорного полузащитника, чтобы обеспечить преимущество своей команды в центре поля.

Ранее появлялась информация об интересе со стороны "Ливерпуля" к Мартину Субименди, но, учитывая успех Арне Слота в перегруппировке команды вокруг Райана Гравенберха, неизвестно, захочет ли мерсисайдский клуб вернуться к кандидатуре чемпиона Евро-2024.

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Добавим, что 25-летний испанец Мартин Субименди является воспитанником "Сосьедада". В этом сезоне хавбек провел 16 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского полузащитника в 60 миллионов евро.