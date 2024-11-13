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Полузащитник Манчестер Юнайтед не знает своих перспектив в клубе
Не играл при ван Нистелрое и под сомнением при Амориме
Фото: manutd.com
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен не знает своих перспектив в клубе.
По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" ещё не предлагал ему новый контракт, несмотря на истекающий контракт летом.
При и.о тренера Рууда ван Нистелроя, Эриксен оставался на скамейке запасных. Нидерландский тренер использовал Угартэ и Каземиро, поскольку Кобби Майноу получил травму.
По информации источника, непонятно, входит ли Эриксен в планы нового тренера Рубена Аморима, поскольку португальский специалист требует от игроков высокой интенсивности игры.
Решение будет зависеть от руководства клуба INEOS и Аморима, который официально вступил в должность на этой неделе.
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Если "Манчестер Юнайтед" не предложит контракт, то с января полузащитник сможет вести переговоры с интересующимися клубами.
Кристиан Эриксен сыграл в 13-ти играх за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Полузащитник забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.
TransferMarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.
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