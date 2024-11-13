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Названо имя игрока, которого Рубен Аморим считает одним из будущих лиц проекта в Манчестер Юнайтед
Интересный выбор нового главного тренера манкунианцев
Фото - Manchester United FC - https://www.manutd.com
Недавно Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед", сменив на этом посту в клубе Эрика тен Хага. Португалец еще не провел ни одного матча во главе английского клуба, однако в сети появляется достаточно слухов и новостей относительно его работы в манчестерском клубе.
Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, Рубен Аморим и его тренерский штаб считает 19-летнего защитника Лени Йоро одним из самых интересных игроков для долгосрочного проекта в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб тоже считает его талантом нового поколения. Француз может стать одним из будущих лиц манчестерского клуба.
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Отметим, что летом 2024 года "Манчестер Юнайтед" подписал Лени Йоро из "Лилля" за 62 миллиона евро, но француз еще не провел ни одного официального матча за клуб, поскольку он продолжает свое восстановление после тяжелой травмы.
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