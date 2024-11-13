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Фаворит в борьбе за титул АПЛ собирается подписать талантливого защитника Аякса

Англия

Английский клуб ищет долгосрочную замену для своего капитана

Фаворит в борьбе за титул АПЛ собирается подписать талантливого защитника Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник нидерландского "Аякса" Йоррел Хато стал главной целью одного из топ-клубов АПЛ.

Сообщается, что английский "Ливерпуль" стремится подписать 18-летнего талантливого защитника "Аякса" Йоррела Хато. Нидерландский защитник стал главной целью "Ливерпуля" на летнее трансферное окно.

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Укрепление защиты в последнее время стало важной темой для "Ливерпуля". Как известно, Йоррел Хато умеет играть на позиции левого и центрального защитника. Мерсисайдцы видят в нем долгосрочного игрока в центре обороны клуба. Перед "Ливерпулем" сейчас стоит важная задача — замена Вирджила ван Дейка. Независимо от того, останется ли капитан команды на "Энфилде" после 2025 года или нет, ему уже исполнилось 33 года.

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В этом сезоне 18-летний Йоррел Хато суммарно провел 14 матчей за "Аякс" в Эредивизи и Лиге Европы, отметившись двумя голами и 4 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Источник:
Rousing The Kop
Опубликовал: Андрей Журба
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