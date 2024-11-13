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Лондонские клубы заинтересованы в таланте Сандерленда
Футболист заявил о себе
Фото: Getty Images
Лондонские клубы заинтересованы в таланте "Сандерленда".
По словам London World, "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в полузащитнике "Сандерленда" Джоба Беллингема. Также полузащитником интересуется дортмундская "Боруссия".
Джоб считается перспективным игроком и даже был вызван в сборную Англии.
"Сандерленд" не продал игрока летом, несмотря на предложения клубов, но они могут усилиться в связи с прогрессом игрока.
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В этом сезоне Джоб Беллингем сыграл в 13-ти играх в Чемпионшипе, где забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Также на счету атакующего полузащитника удаление в матче против КПР.
TransferMarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
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