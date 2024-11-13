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В Англии арбитры VAR приняли неверное решение в одном из матчей Манчестер Юнайтед

Англия

После случились последствия

В Англии арбитры VAR приняли неверное решение в одном из матчей Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В английской Премьер-Лиге видеоаасистенты VAR приняли неверное решение в одном из матчей с участием "Манчестер Юнайтед".

По словам главы судейского корпуса Говарда Уэбба, "Вест Хэму" не следовало назначать пенальти в матче против "Манчестер Юнайтед".

В том матче помощником судьи VAR был Майкл Оливер, который дал совет арбитру матча Дэвиду Куту. Главный арбитр просмотрев эпизод на мониторе назначил пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед".

Глава судейского корпуса объяснил ситуацию:

"Я думаю, что это была ошибка VAR, который обычно очень талантлив и надёжен, в этой ситуации слишком сосредоточился на ноге Де Лигта. Его нога проходит мимо Дэнни Ингса, не касаясь мяча. Мяч уже прошёл мимо Де Лигта, когда он касается Дэнни Ингса.

VAR считает это явным нарушением. Я думаю, он был слишком сосредоточен на этом аспекте. Я не думаю, что ему следовало вмешиваться. Я думаю, что в этой ситуации мы бы оставили решение, принятое на поле, как есть, независимо от того, как оно называется. В целом, я не думаю, что это пенальти".

Судьи на поле не обязаны следовать рекомендациям официального представителя VAR", — сказал Уэбб в программе Sky Sports "Mic’d Up".

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Напомним, "Манчестер Юнайтед" проиграл матч против "Вест Хэма" со счётом 1:2. После этого матча уволили главного тренера Эрика Тен Хага и назначили временным ван Нистелроя.

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Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) VAR
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2024 в 19:49
Для тех, кто не понял, зачем появилась здесь и сейчас, эта дешевая статейка про матч АПЛ, который состоялся две недели назад, я объясню. Сейчас вся Европа бурлит про то, что арбитры в испанской лиге в очередной раз, с помощью ВАР, убили Барселону. Ну, а кто выгодополучатель этого убийства, догадаться не сложно. Уж точно, не какой-нибудь, Расинг Сантандер. И вот, чтоб хоть как-то отвести вектор внимания от очередного похабного судейства против Барселоны, здесь и появляется эта дешевая статейка. Чтоб как-то, уровнять позиции и показать, что никто в пользу реала не играет, случайности бывают, и ошибаются с ВАР также и в АПЛ... Только здесь нужно всегда помнить. Если в АПЛ, за весь сезон - это единичный случай, то в испанской Лиге подобное засудилово Барсы и помогалово реалу встречается через тур. Ну а что касается персоны майкла оливера, то этот негодяй навсегда запятнал себя тем, что в матче 11 апреля 2018 года вытащил из болота позорный реал, назначив откровенно левый пенальти за симуляцию Вискаса. Тогда в Турине Ювентус проиграл дома 0-3, причем, негодяй Чакыр не назначил тогда, на последней минуте матча пенальти за фол на Дыбала. А вот в ответном матче, на последней минуте матча уже Ювентус выигрывал 0-3. И вот тогда на помощь позорникам из Мадрида пришел оливер. Помните удаление Буффона???
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.11.2024 в 19:49
Для тех, кто не понял, зачем появилась здесь и сейчас, эта дешевая статейка про матч АПЛ, который состоялся две недели назад, я объясню. Сейчас вся Европа бурлит про то, что арбитры в испанской лиге в очередной раз, с помощью ВАР, убили Барселону. Ну, а кто выгодополучатель этого убийства, догадаться не сложно. Уж точно, не какой-нибудь, Расинг Сантандер. И вот, чтоб хоть как-то отвести вектор внимания от очередного похабного судейства против Барселоны, здесь и появляется эта дешевая статейка. Чтоб как-то, уровнять позиции и показать, что никто в пользу реала не играет, случайности бывают, и ошибаются с ВАР также и в АПЛ... Только здесь нужно всегда помнить. Если в АПЛ, за весь сезон - это единичный случай, то в испанской Лиге подобное засудилово Барсы и помогалово реалу встречается через тур. Ну а что касается персоны майкла оливера, то этот негодяй навсегда запятнал себя тем, что в матче 11 апреля 2018 года вытащил из болота позорный реал, назначив откровенно левый пенальти за симуляцию Вискаса. Тогда в Турине Ювентус проиграл дома 0-3, причем, негодяй Чакыр не назначил тогда, на последней минуте матча пенальти за фол на Дыбала. А вот в ответном матче, на последней минуте матча уже Ювентус выигрывал 0-3. И вот тогда на помощь позорникам из Мадрида пришел оливер. Помните удаление Буффона???
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Spokoyno (Київ)
13.11.2024 в 19:08
БРЕХНЯ! Арбітри VAR при пенальті НЕ помиляються, вони просто пропонують для ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛЬНОГО рішення головному судді подивитися момент з різних ракурсів... навіть у більш повільному темпі! І тільки рефері в полі сам приймає ОСТАТОЧНЕ рішення, використав чи НІ пораду людей що бачать футбол на моніторах!
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