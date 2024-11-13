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В Англии арбитры VAR приняли неверное решение в одном из матчей Манчестер Юнайтед
После случились последствия
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В английской Премьер-Лиге видеоаасистенты VAR приняли неверное решение в одном из матчей с участием "Манчестер Юнайтед".
По словам главы судейского корпуса Говарда Уэбба, "Вест Хэму" не следовало назначать пенальти в матче против "Манчестер Юнайтед".
В том матче помощником судьи VAR был Майкл Оливер, который дал совет арбитру матча Дэвиду Куту. Главный арбитр просмотрев эпизод на мониторе назначил пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед".
Глава судейского корпуса объяснил ситуацию:
"Я думаю, что это была ошибка VAR, который обычно очень талантлив и надёжен, в этой ситуации слишком сосредоточился на ноге Де Лигта. Его нога проходит мимо Дэнни Ингса, не касаясь мяча. Мяч уже прошёл мимо Де Лигта, когда он касается Дэнни Ингса.
VAR считает это явным нарушением. Я думаю, он был слишком сосредоточен на этом аспекте. Я не думаю, что ему следовало вмешиваться. Я думаю, что в этой ситуации мы бы оставили решение, принятое на поле, как есть, независимо от того, как оно называется. В целом, я не думаю, что это пенальти".
Судьи на поле не обязаны следовать рекомендациям официального представителя VAR", — сказал Уэбб в программе Sky Sports "Mic’d Up".
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Напомним, "Манчестер Юнайтед" проиграл матч против "Вест Хэма" со счётом 1:2. После этого матча уволили главного тренера Эрика Тен Хага и назначили временным ван Нистелроя.
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