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Мадридский клуб стремится вернуть своего звездного воспитанника, который играет в АПЛ

Англия

Нападающий является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне

Мадридский клуб стремится вернуть своего звездного воспитанника, который играет в АПЛ

Фото: premierleague.com

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"Атлетико Мадрид" может попытаться вернуть своего звездного воспитанника, который сейчас играет за "Манчестер Юнайтед".

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"Атлетико Мадрид" размышляет над возможностью подписания 20-летнего Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед", который является воспитанником академии "матрасников". Прогресс Гарначо в этом сезоне не остался незамеченным, поэтому он привлек к себе внимание мадридского клуба. Ожидается, что испанский клуб может предложить около 40 миллионов евро за игрока сборной Аргентины, однако "Юнайтед" требует не менее 60 миллионов.

Английский клуб хотел бы включить в сделку полузащитника "Атлетико" 21-летнего Пабло Барриоса, но, несмотря на это, "Манчестер Юнайтед" на данный момент не планирует продавать Алехандро Гарначо.

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В этом сезоне Алехандро Гарначо провел 18 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами. Его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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