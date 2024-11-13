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Четыре клуба АПЛ нацелились на компенсацию в случае доказательства вины Манчестер Сити

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Четыре клуба АПЛ нацелились на компенсацию в случае доказательства вины Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Четыре клуба английской Премьер-Лиги нацелились на компенсацию в случае доказательства вины "Манчестер Сити".

По информации The Times, "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" подали иски, в которых заявили о праве требования компенсации, если вина "Манчестер Сити" будет доказана.

Также источник рассказал о ситуации с "Челси". Они не подавали заявление, поскольку участвуют в собственном расследовании.

"Считается, что "Челси" не подавал в суд заявление о компенсации. У них есть собственное расследование в Премьер-лиге, с которым им приходится иметь дело после того, как они самостоятельно сообщили о предполагаемых незаконных выплатах в эпоху Романа Абрамовича. Это также может привести к требованиям о компенсации со стороны соперников, но крайнего срока для рассмотрения дела нет", - сказал источник.

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"Манчестер Сити" проходит дело по 115 обвинениям. Если их докажут в судебном порядке, то клубы могут потребовать компенсацию за то, что они не смогли выиграть чемпионат, квалифицироваться в Лигу чемпионов или другие европейские соревнования в течение нескольких сезонов.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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