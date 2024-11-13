Что такое оффсайдная ловушка Пеллегрини и почему она подрывает сезон Челси?

Энцо Мареска, ранее работавший ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", часто называется учеником испанца — как и Микель Артета, который противостоял ему во время воскресного матча между "Челси" и "Арсеналом" и также был бывшим членом тренерского штаба Гвардиолы на "Этихаде".

Однако Мареска часто указывал не на Пепа, а на его предшественника в "Сити" как на свое настоящее тренерское вдохновение.

Итальянский главный тренер "Челси" играл под руководством Мануэля Пеллегрини в "Малаге" в конце своей карьеры, а затем был его ассистентом в "Вест Хэме".

"Мануэль для меня как отец", — говорил Мареска официальному сайту "Манчестер Сити" в 2020 году. "Мануэль был именно тем тренером и человеком, который убедил меня самому попробовать свои силы в тренерстве, когда я завершил игровую карьеру. Он сказал мне, что я точно должен попробовать и он думает, что из меня получится хороший тренер.

"Он всегда помогал мне, когда у меня возникали какие-либо сомнения, он помогал мне еще пока я был игроком, а также в течение двух лет в Вест Хэме. У меня с ним отличные отношения... как с тренером, потому что то, как он работал с игроками и решал проблемы, было для меня отличным примером".

С тактической точки зрения, одной из интересных особенностей подхода Пеллегрини — особенно во время его работы в "Вильярреале", "Сити" и "Вест Хэме" — было то, что он настаивал на том, чтобы его четверка обороны держала линию офсайда на краю штрафной площадки, а не опускалась внутрь штрафной зоны.

Иногда это позволяло ловить соперников в офсайды, но в других случаях это означает, что ваша оборонительная линия оказывается в неправильной позиции, то есть слишком высоко и ее слишком легко обыграть. Это стоило "Челси" пропущенного гола в последнем матче против "Арсенала" и это было проблемой в течение первых трех месяцев работы Марески на посту главного тренера на "Стэмфорд Бридж".

Рассмотрим гол, который забил Габриэл Мартинелли.

Главный плеймейкер "Арсенала", Мартин Эдегор, возможно, лучший игрок в АПЛ по умению отдавать разрезные передачи, находится в 20 метрах от ворот на своей любимой позиции ближе к правому флангу. Защита "Челси", как всегда, держит линию офсайда перед штрафной площадкой.

В принципе, здесь никак не упрекнешь их за организацию. Ведь 5 игроков стоят почти на одной линии. Но они явно слишком высоко в этой ситуации. Слишком много пространства сзади, когда игрок, владеющий мячом, находится на такой выгодной позиции.

У Эдегора относительно легкая задача — забросить мяч на Мартинелли, которого никто персонально не прикрывает и который имеет перед собой кучу пространства и времени, чтобы принять мяч и пробить по воротам. Его оставил в игре Ливай Колвилл. Да, Колвилл чуточку глубже других игроков на линии и именно он виноват в том, что не играет по краю штрафной площади, как того требует Мареска. Но он, безусловно, ближе к "правильной" позиции, чем кто-либо другой из игроков в синей футболке. Если бы все игроки "Челси" были на три метра глубже, Эдегору было бы куда труднее выполнить пас.

Нечто подобное произошло и с победным голом Кертиса Джонса, когда "Челси" играл в гостях с "Ливерпулем" в прошлом месяце.

Вот Мохамед Салах с мячом в примерно той же позиции, что и Эдегор во время гола выше, хотя и ближе к боковой линии. "Ливерпуль" выставил трех игроков, забегающих в штрафную: Доминик Собослай у мяча, Коди Гакпо на дальней штанге и Дарвин Нуньес посередине.

Когда Салах смещается внутрь, Ромео Лавия, который отслеживает забег Собослая в правый боковой канал, останавливается, как только тот достигает края штрафной площадки. Колвилл, ближайший центральный защитник, делает то же самое. И Собослай вместе с Нуньесом оказываются в офсайде.

Проблема на дальней штанге, где Рис Джеймс, который играл свою первую официальную игру под руководством Марески после предсезонной травмы и поэтому не привык к этой тактике офсайда, опустился на два метра глубже, чем его товарищи по команде.

Опять же, хоть Джеймс и виноват в том, что не придерживался плана, его позиция является более правильной по сравнению с позициями его товарищей по команде, которые находятся на расстоянии 18 метров от ворот, когда мяч находится на расстоянии 22 метров до них. Джеймс (желтый круг на фото ниже) апеллирует об офсайде, вероятно, глядя на Нуньеса и Собослая. Гакпо, выделенный красным, находится за ним и также в офсайде.

Но "Челси" не просчитал забегание Джонса, который точно знает, где будет расположена линия обороны и идеально рассчитывает свое врывание, чтобы оказаться за спинами всех и завершить момент.

Этот элемент игры постоянно вызывает немало проблем.

Вот ошибка против "Ньюкасла" через неделю, после игры с "Ливерпулем". Энтони Гордон на мяче, Льюис Холл забегает по флангу, Исак — главная угроза воротам по центру.

Защитники "Челси" бегут назад вместе с Исаком, но снова, как только достигают границы штрафной площадки, Колвилл замирает — посмотрите как он внизу почти скрестил ноги, чтобы остановиться как можно быстрее. Он удачно оставил Исака в офсайде, но мяч попадает не к шведу, а к Холлу, который не находился в офсайде.

А когда Холл выполняет передачу, Колвилл на долю секунды замирает на краю штрафной площадки и не может успеть за Исаком, который первый на мяче и легко завершает передачу точным ударом.

Вот очень похожий случай, когда "Челси" выиграл матч у "Панатинаикоса" в Лиге Конференций, который происходил между матчами против "Ливерпуля" и "Ньюкасла". Мяч у вингера, а фланговый защитник забегает по флангу, центральные защитники "Челси" застывают, как только достигают края штрафной площадки.

Марк Кукурелья опускается в зону ниже, ведь он находится прямо перед игроком, идущим в дриблинг, но центральные защитники не идут на сокращение расстояния вместе с ним, а останавливаются.

И это означает, что они не могут достаточно быстро сократить дистанцию и перехватить передачу на нападающего. В конце концов, пас идет даже на вингера на дальней стойке.

Вот поражение против "Манчестер Сити" в домашнем матче со счетом 2:0 в первом туре этого сезона. Жереми Доку на позиции левого вингера на фланге с мячом, а Бернарду Силва и Эрлинг Холанд на краю штрафной площадки. "Челси" держит оборонительную линию как только может.

Доку отдает пас на Бернарду Силву.

Колвилл ждет до последнего момента, а затем все же опускается ниже на 2 метра. Это означает, что он движется в противоположную сторону в тот момент, когда Бернарду переадресовывает мяч на Холанда, поэтому не может его перехватить.

Холанд забегает в штрафную и спокойно забивает свой гол.

Вот другая ситуация — вторая фаза после стандарта у ворот "Челси" от "Гента" в начале октября. Но опять же, посмотрите на игроков "Челси", которые отчаянно пытаются держаться на линии на краю штрафной площадки. Так, будто зона штрафной площадки — это лава. В то же время соперники выстроились в очередь на дальней штанге.

Частично проблема с этим приемом заключается в том, что защитники становятся статичными, потому что они сосредоточены на том, чтобы стоять на месте. Тосин Адарабиойо единственный, кто стоит в обороне на дальней стойке против пяти игроков, застыл на одном месте и не может достаточно быстро развернуться, чтобы побороться за верховой мяч.

И "Челси" пропускает гол.

Было бы глупо не отметить, что ловушка Пеллегрини, как известно, имеет и свои преимущества. Начнем с того, что при попытке выдержать офсайдную линию, всей обороне это удается достаточно просто.

Отмененный гол Кудуса в сентябрьской победе "Челси" над "Вест Хэмом" был хорошим примером этого, даже если Энцо Фернандес опустился слишком глубоко. Пять других игроков "Челси" были выстроены в хорошую линию.

Но защита "Челси", несомненно, способна выстраивать офсайдные ловушки более условно. Они сделали это в матче с "Ливерпулем", хорошо держа линию, чтобы поймать Салаха в офсайде во время незасчитанного гола Гакпо.

Ирония незасчитанного гола Кая Хаверца на выходных заключалась в том, что хотя "Челси" и не успел организоваться, поскольку их поймали врасплох быстрой передачей, очень хорошо, что последний защитник не стоял на линии штрафной, а буквально на метр выше, что оставило Хаверца в положении вне игры.

Действительно, есть большая вероятность того, что Хаверц специально расположился там, потому что ожидал, что "Челси" расположится на линии штрафной площади, как это всегда бывает.

Опять же, подход Пеллегрини имеет определенные преимущества — и это не помешало его "Манчестер Сити" выиграть АПЛ в сезоне 2013/14 - но соперники высшего класса часто могли пользоваться предсказуемостью его защиты с помощью простых передач вразрез и своевременных забегов из глубины. Похоже, эти проблемы преследуют и команду Марески в этом сезоне.

Защитники элитного уровня должны уметь определять собственную линию офсайдов, а не работать в соответствии геометрии штрафной площади.

Если Мареска продолжит использование этого подхода, "Челси" продолжит пропускать простые голы.