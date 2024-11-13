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Лидер Тоттенхэма близок к продлению контракта
Ценный игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер английского "Тоттенхэма" близок к продлению контракта.
По словам Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" начал процесс активации пункта о продлении контракта Сон Хын Мина до июня 2026 года.
План клуба – сохранить полузащитника ещё минимум на сезон.
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В этом сезоне Сон Хын-Мин сыграл в 11-ти играх во всех турнирах за "Тоттенхэм", в которых забил три гола и отметился тремя ассистами.
Сон Хын-Мин выступает за "Тоттенхэм" с сезона 2015/16. Лондонский клуб приобрёл его из "Байера" за 30 млн евро.
Южнокорейскому нападающему 32 года. TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.
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