Лидер Тоттенхэма близок к продлению контракта

Лидер английского "Тоттенхэма" близок к продлению контракта.

По словам Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" начал процесс активации пункта о продлении контракта Сон Хын Мина до июня 2026 года.

План клуба – сохранить полузащитника ещё минимум на сезон.

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В этом сезоне Сон Хын-Мин сыграл в 11-ти играх во всех турнирах за "Тоттенхэм", в которых забил три гола и отметился тремя ассистами.

Сон Хын-Мин выступает за "Тоттенхэм" с сезона 2015/16. Лондонский клуб приобрёл его из "Байера" за 30 млн евро.

Южнокорейскому нападающему 32 года. TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.