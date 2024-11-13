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Арсенал блокирует предложения других клубов по своему защитнику
Хотят сохранить игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" блокирует предложения других клубов по своему защитнику Вильяму Салибе.
"Канониры" намерены заблокировать любую возможность "Реалу" для подписания игрока в следующее летнее трансферное окно.
Для этого представители "Арсенала" связываются с окружением Салибы для обсуждения улучшенного контракта для французского игрока.
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В этом сезоне Салиба сыграл в 15 играх за "Арсенал", в которых не отмечался результативными действиями.
Контракт игрока с "Арсеналом" действителен до 2027 года.
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