Лондонский "Арсенал" блокирует предложения других клубов по своему защитнику Вильяму Салибе.

"Канониры" намерены заблокировать любую возможность "Реалу" для подписания игрока в следующее летнее трансферное окно.

Для этого представители "Арсенала" связываются с окружением Салибы для обсуждения улучшенного контракта для французского игрока.

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В этом сезоне Салиба сыграл в 15 играх за "Арсенал", в которых не отмечался результативными действиями.

Контракт игрока с "Арсеналом" действителен до 2027 года.