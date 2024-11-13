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Ипсвич заинтересован в подписании еще одного талантливого игрока Челси
Игрок не получает достаточно игрового времени в лондонском клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ипсвич" заинтересован в подписании еще одного талантливого полузащитника лондонского "Челси". Клуб близок к зоне вылета, поэтому руководство пытается усилить состав команды зимой.
Согласно информации от издания TEAMtalk, "Ипсвич" интересуется подписанием 21-летнего Карни Чуквуемеки. Известно, что представители "Ипсвича" уже контактировали с лондонским клубом касаемо вероятного трансфера или аренды игрока. "Челси" открыт к продаже талантливого полузащитника в январе, который, похоже, не входит в планы Энцо Марески.
Напомним, что летом 2024 года к "Ипсвичу" присоединился 21-летний Омари Хатчинсон из "Челси" за сумму в размере около 24 миллионов евро.
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Добавим, что в этом сезоне Карни Чуквуемека принял участие в трех матчах за "Челси", проведя на поле суммарно лишь 39 минут. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.
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