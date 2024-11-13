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Спустя 535 дней. Защитник Манчестер Юнайтед вернулся на поле

Англия

Более года не играл

Спустя 535 дней. Защитник Манчестер Юнайтед вернулся на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маласиа 12 ноября вернулся на поле.

Футболист вышел в старте за команду до 21 года против "Хаддерсфилда" в трофее Английской лиги.

Нидерландский защитник отыграл 45 минут и был заменён в начале второго тайма.

"Манчестер Юнайтед" U21 крупно проиграл "Хаддерсфилду" со счётом 1:4 и вылетел из турнира.

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Заметим, что это первое появление защитника спустя 535 дней. Последний раз за "Манчестер Юнайтед" футболист выходил 28 мая 2023 года.

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Контракт Маласии с клубом действителен до 2026 года.

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Источник:
Manchester Unirted
Опубликовал: Владислав Прийменко
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