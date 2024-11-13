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Защитник Манчестер Юнайтед - об Эрике тен Хаге: Ему не очень повезло
Игрок рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
25-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт прокомментировал увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.
"Эрику тен Хагу не очень повезло. Мы хорошо играли во многих матчах, но нам не удалось воспользоваться шансами, которые мы создавали. Обидно, что все так закончилось. Он привел меня в "Манчестер Юнайтед", нашей целью было достижение успеха вместе с Эриком", — сказал де Лигт в интервью для Telegraaf.
Напомним, что летом 2024 года Маттейс де Лигт присоединился к "Манчестер Юнайтед" из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро. Ранее нидерландский защитник играл под руководством Эрика тен Хага в амстердамском "Аяксе" в период с 2017 года по 2019 год.
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В этом сезоне де Лигт принял участие в 15 матчах за "МЮ" во всех турнирах, отметившись одним голом.
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