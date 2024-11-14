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Вест Хэм интересуется нападающим Ботафого
Об этом информирует Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" стремится подписать нового нападающего в январское трансферное окно, чтобы усилить свои атакующие возможности. Травма Фюллькруга и ограниченный выбор в атаке продемонстрировало, что "молотобойцы" находятся сейчас не в лучшем турнирном положении (14-е место в АПЛ).
Сообщается, что "Вест Хэм" интересуется форвардом "Ботафого" Игорем Жезусом. Сейчас игрок находится на радарах многих клубов Премьер-лиги, но руководство бразильской команды не настроено его продавать, а сам нападающий не заинтересован в переходе в середине сезона. "Вест Хэму" или любому другому клубу придется заплатить огромную сумму, чтобы соблазнить "Ботафого" продать его. Маловероятно, что "молотобойцы" сделают громкое подписание в зимнее трансферное окно из-за своих финансовых проблем, но лондонцы все еще пытаются улучшить свои атакующие возможности.
Добавим, что в этом году Игор Жезус провел 24 матча, где отметился 8 голами и 3 ассистами.
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