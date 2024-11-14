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Ливерпуль рассматривает трансфер форварда чемпионов Эредивизии
Англичане столкнутся с конкуренцией за подписание этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" еще не договорился о продлении контракта с Салахом, поэтому через несколько месяцев они могут потерять своего лучшего бомбардира. "Красные" вынуждены рассматривать различные варианты усиления атаки на будущее.
По информации Caught Offside, "Ливерпуль" рассматривает возможность трансфера Рикардо Пепи из "ПСВ", который находится в прекрасной форме. "Красные" столкнутся с конкуренцией за подписание этого нападающего, поскольку на него также претендуют "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и "Атлетико". Кроме того, стоимость трансфера этого игрока составит всего 25 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Рикардо Пепи сыграл 16 матчей, где отметился 7 голами и одним ассистом.
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