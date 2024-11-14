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Вулверхэмптон продвинулся в переговорах касательно трансфера опорника Ливерпуля
Но это может произойти только при одном условии
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К Ватару Эндо приковано немалое внимание, поскольку игрок имеет проблемы с игровой практикой в "Ливерпуле". Интерес к опорнику проявляют такие клубы как "Селтик", "Фулхэм", "Вулверхэмптон", "Милан" и "Ипсвич". Впрочем, одна из команд уже считается фаворитом в гонке за этого игрока.
Как сообщает Football Insider, "волки" продвинулись в переговорах по трансферу японца. Однако, 31-летний футболист сможет покинуть "Энфилд" в январе если "Ливерпуль" сделает собственное подписание в межсезонье, поскольку в Арне Слота существует нехватка игроков на этой позиции.
Добавим, что в этом сезоне Ватару Эндо сыграл 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отличался.
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