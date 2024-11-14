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Журналист The Athletic рассказал о деталях продления контрактов трёх важных игроков Ливерпуля
Всё происходит за кулисами
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист The Athletic рассказал о деталях продления контрактов трёх важных игроков Ливерпуля.
По словам журналиста Джеймса Пирса, все детали переговоров остаются вне СМИ. Спортивный директор Хьюз, обсуждая условия, исходит из финансовых ограничений владельца.
"Спортивный директор Ричард Хьюз должен делать то, что, по его мнению, отвечает интересам клуба, в рамках финансовых ограничений, приемлемых для владельца. Хьюз унаследовал действительно сложную ситуацию, когда в марте перешёл из "Борнмута", и я не удивлён, что она продолжает ухудшаться", - заявил Пирс.
Как пример Пирс приводит переговоры с защитником "Ливерпуля" Джареллом Квансой, которые длились четыре месяца.
"Например, переговоры о продлении контракта Джарелла Квансы длились четыре месяца, и на первый взгляд это было относительно простое продление. Подписать контракты с Салахом, Ван Дейком и Александером-Арнольдом сложнее.
Чем раньше прояснится ситуация, тем лучше. Останется ли этот игрок в команде или уйдёт, окажет огромное влияние на то, что "Ливерпулю" нужно будет делать на трансферном рынке следующим летом", - объяснил Пирс.
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Напомним, что у Трента Александера-Арнольда, Вирджила Ван Дейка и Мохамеда Салаха заканчиваются контракты в 2025 году. Клуб работает над их продлением.
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