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Защитник Ливерпуля переведён из молодёжной в основную сборную Англии
Вынудили меры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Джарелл Кванса переведён из молодёжной сборной Англии в основную.
По словам журналиста The Times Пола Джойса, и.о тренера Ли Карсли довызвал Квансу из-за травмы Брантуэйта из "Эвертона".
Джарррелл Кванса – 21-лений центральный защитник "Ливерпуля" и капитанг молодёжной сборной Англии. В сборной Англии ещё не играл.
На ноябрьские матчи у сборной Англии недоступны 9 игроков: Аарон Рэмсдейл, Трент Александер-Арнольд, Букайо Сака, Фил Фоден, Джек Грилиш, Деклан Райс, Леви Колвилл, Коул Палмер и Джарред Брантуэйт.
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Напомним, что Англия в Лиге Наций сыграет против Греции 14 ноября и против Ирландии 17 ноября. В данный момент сборная занимает 2 место с 9-ю очками.
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