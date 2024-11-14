Следом за Астон Виллой. Экс-клуб Ярмоленко начал сотрудничество с украинским брендом водки

"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил, что украинский бренд водки Nemiroff стал партнером английского футбольного клуба.

Сотрудничество бренда с "Вест Хэм Юнайтед" знаменует собой следующий шаг в его глобальной экспансии, основанной на общей приверженности качеству и совершенству.

В рамках этого партнерства Nemiroff будет использовать динамичные маркетинговые платформы "Вест Хэм Юнайтед" для брендинга в цифровом и физическом пространстве, предлагая уникальные акции и мероприятия, призванные сделать бренд ближе к болельщикам. Присутствие Nemiroff будет заметно на цифровых каналах "Вест Хэм Юнайтед" и в дни матчей на стадионе в Лондоне, погружая болельщиков наследие бренда и планы по его дальнейшему развитию.

"Мы очень рады приветствовать Nemiroff в качестве нашего нового партнера. Их богатое наследие и страсть к инновациям прекрасно сочетаются с ценностями нашего клуба и наших болельщиков. Мы с нетерпением ждем совместной работы по созданию незабываемых событий, которые прославляют дух футбола и приближают Nemiroff к нашим болельщикам по всему миру", - сказал коммерческий директор "Вест Хэма" Натан Томпсон.

Напомним, что совсем недавно "Астон Вилла" объявила о сотрудничестве с Nemiroff.