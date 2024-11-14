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Основной полузащитник Аталанты выбыл почти на месяц из-за травмы

Англия

Не поможет своей команде

Основной полузащитник Аталанты выбыл почти на месяц из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Давиде Дзаппакоста выбыл почти на месяц из-за травмы.

По сообщениям Football Italia, клуб провёл сканирование и диагностировал у Дзаппакосты повреждение камбаловидной мышцы первой степени на левой ноге.

К тренировкам футболист сможет вернуться примерно через три – четыре недели.

Во время матча Серии А против "Удинезе" (2:1) Дзаппакоста хромал в перерыве матча и в начале второго тайма Гасперини его заменил.

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В этом сезоне Дзаппакоста выходил в старте в 11-ти матчах из 12-ти в Серии А – на матче с "Болоньей" полузащитник остался в запасе.

Итальянский футболист на данный момент сыграл за "Аталанту" 16 игр во всех турнирах. На его счету 2 гола и 2 голевые передачи.

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Аталанта (Бергамо) Давиде Дзаппакоста
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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