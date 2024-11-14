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Ливерпуль не теряет надежды сохранить своего вице-капитана после этого сезона

Англия

Оптимистично

Ливерпуль не теряет надежды сохранить своего вице-капитана после этого сезона

Planet Football

Новина українською

Английский "Ливерпуль" не теряет надежды сохранить своего вице-капитана после этого сезона.

Журналист The Athletic Джеймс Пирс, пишущий об "Ливерпуле", считает, что Трент не уйдёт в январе. Если английский клуб будет бороться за титул второй части сезона – выгоднее сохранить игрока, чем купить нового.

"Я не думаю, что Александер-Арнольд куда-то уйдёт в январе. Немногие игроки продаются в последние шесть месяцев действия контракта. Любой выплаченный трансферный сбор повлияет на размер подписного бонуса, который клуб готов заплатить игроку, который вот-вот станет свободным агентом. Зачем игроку соглашаться на это?

Кроме того, если "Ливерпуль" будет бороться за титул во второй половине сезона, им будет гораздо выгоднее сохранить Александер-Арнольда, учитывая его влияние на команду Слот, чем потратить, скажем, 15 миллионов фунтов стерлингов.", - сказал Пирс.

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Также "Ливерпуль" рассчитывает продлить контракт с игроком, несмотря на интерес "Реала".

"Привлекательность "Реал Мадрида" очевидна, но, вопреки сообщениям из Испании, "Ливерпуль" не теряет надежды сохранить своего вице-капитана после этого сезона", - добавил Пирс.

Контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" заканчивается в 2025 году. В этом сезоне Трент сыграл в 15-ти играх "Ливерпуля" и отдал 2 голевые передачи.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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