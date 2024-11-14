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Давид Рая о разнице между Ла Лигой и АПЛ: В Англии вы должны думать намного быстрее, потому что у вас нет ни метра свободы
Голкипер это почувствовал и в низших дивизионах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Рая второй сезон подряд борется с "Арсеналом" за чемпионство в Премьер-лиге. Испанец свой профессиональный путь начал еще в "Блэкберне", где ощутил на себе дух английского футбола в низших дивизионах. Голкипер "канониров" в интервью Mundo Deportivo рассказал об опыте, полученном в начале карьеры.
"Поиграв в Лиге 1 и Чемпионшипе, ты взрослеешь. Это совсем другой футбол, более физический, с большим количеством контактов и с тем, что ты вратарь... Если уж говорят, что в Премьер-лиге мы не защищены, то представьте себе, что происходит в низших категориях. Там ты учишься с этим справляться и становишься сильнее", - говорит голкипер. Кроме того, Давид Рая рассказал о том, насколько отличается английский футбол от испанского.
"Особая интенсивность в Премьер-лиге и в низших дивизионах. Это очень быстрый футбол, с большим прессингом, он не оставляет тебе ни секунды свободного пространства в полузащите. Вот почему он такой сумасшедший, из-за его интенсивности. В Испании есть несколько великолепных игроков, которые пользуются преимуществами этой физической подготовки. В Англии вы должны думать намного быстрее, потому что у вас нет ни метра свободы. Это то, от чего выиграет национальная сборная", - заявил Давид Рая.
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