Хорошо известный украинским фанатам лондонский клуб рассматривает возможность подписания Ильи Забарного

Лондонский "Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, рассматривает возможность усиления защиты своей команды. Руководство клуба активно следит за центрбеком "Борнмута" и сборной Украины Ильей Забарным.

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Согласно информации от издания FootballTransfers, 22-летние Илья Забарный и Томас Араужо из "Бенфики" попали в список целей лондонского клуба. Возможный переход португальского защитника рассматривался летом 2024 года, но "синие" предпочли не тратить значительные финансовые средства за молодого игрока, поскольку "Бенфика" не желала продавать его за сумму меньше 100 миллионов евро.

Летом этого года Забарный подписал новый пятилетний контракт с "Борнмутом" до 2029 года. Но с тех пор интерес "Челси" к игроку лишь возрос. Считается, что Энцо Мареска восхищается его игрой.

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Напомним, что Илья Забарный присоединился к "Борнмуту" из киевского "Динамо" в январе 2023 года за 20 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас авторитетный портал Transfermark оценивает стоимость украинца в 32 миллиона.