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"Это серьезный удар для нас всех". Известный экс-арбитр АПЛ прокомментировал скандальное видео с участием Дэвида Кута
Скандальная история вокруг резонансного видео набирает обороты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный 56-летний экс-арбитр Майк Дин, который работал на матчах АПЛ с 2000 года по 2022 год, прокомментировал скандальное видео с участием своего коллеги Дэвида Кута.
"Я не думаю, что он безвозвратно навредил собственной карьере, но мне неизвестно, что решит PGMOL (судейский орган в ФА). Они должны провести расследование, выяснить все обстоятельства, расспросив Дэвида о том, что произошло. Конечно, ему будет трудно вернуться к работе и начать все снова, будь то в Чемпионшипе или в Футбольной лиге, но это также будет сверхтяжелым решением для него, ведь это затрагивает не только Дэвида, но и его друзей, семью".
На данный момент известно, что арбитра отстранили от работы на время расследования инцидента с его участием.
Майк Дин также считает, что этот скандал серьезно повлияет на всех арбитров. После инцидента он контактировал с Дэвидом Кутом, которого считает одним из самых спокойных коллег, однако не стал раскрывать содержание их разговора.
"Это серьезный удар для нас всех. Когда я увидел это видео, я не мог в это поверить. Я думаю, что это действительно катастрофа для всех судей: от любительского уровня до высшей футбольной лиги. Надо быть осторожным с тем, что ты говоришь, поэтому это вообще не похоже на Дэвида", — добавил Дин.
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Добавим, что издание The Sun позже опубликовало кадры, на которых Дэвид Кут якобы употребляет запрещенные наркотические вещества. Источник отмечает, что видео было снято в июле во время проведения Евро-2024.
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