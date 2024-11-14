Манчестер Юнайтед может подписать другого талантливого бразильца в обмен на Антони

Английский "Манчестер Юнайтед" может договориться об обмене игроками с бразильским "Фламенго", за который играет 18-летний талантливый атакующий полузащитник Лорран.

Читайте также Мадридский клуб стремится вернуть своего звездного воспитанника, который играет в АПЛ

Источники TBR Football сообщают, что руководство "Манчестер Юнайтед" может рассмотреть вариант с продажей Антони или использованием 24-летнего бразильца в качестве части сделки об обмене на звезду "Фламенго" Лоррана.

Известно, что "Манчестер Юнайтед" на протяжении длительного времени интересуется 18-летним Лорраном, который есть в списке многих клубов АПЛ. В частности "Брайтон" и "Вест Хэм" следят за талантливым юношей. Также интерес к игроку проявляют другие европейские клубы: "РБ Лейпциг", "Марсель" и "Аталанта".

Считается, что в будущем Лорран предпочитает переезд в Англию. В его контракте с "Фламенго" прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро, однако бразильский клуб готов согласиться на более низкую цену в январе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 18-летний Лорран провел 37 матчей за "Фламенго" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.