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Одноклубник Зинченко попал на первое место в списке лучших ассистентов АПЛ в этом сезоне
Вингер канониров является одним из самых результативных английских игроков этого сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях опубликовал рейтинг лучших игроков этого сезона в чемпионате Англии по количеству голевых передач. На первом месте оказался партнер по команде Александра Зинченко в "Арсенале".
Рейтинг лучших ассистентов АПЛ в этом сезоне выглядит следующим образом.
- Букайо Сака, "Арсенал" — 7
- Мохамед Салах, "Ливерпуль" — 6
- Коул Палмер, "Челси" — 5
- Миккель Дамсгор, "Брентфорд" — 4
- Уилфред Ндиди, "Лестер" — 4
The Premier League's top creators, led by Bukayo Saka ???? pic.twitter.com/bNov1RGiOq— Premier League (@premierleague) November 14, 2024
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Также напомним, что в этом сезоне Букайо Сака провел 10 матчей за "Арсенал" в чемпионате Англии, отметившись 3 голами и 7 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
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