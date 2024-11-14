Одноклубник Зинченко попал на первое место в списке лучших ассистентов АПЛ в этом сезоне

Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях опубликовал рейтинг лучших игроков этого сезона в чемпионате Англии по количеству голевых передач. На первом месте оказался партнер по команде Александра Зинченко в "Арсенале".

Рейтинг лучших ассистентов АПЛ в этом сезоне выглядит следующим образом.

Букайо Сака, "Арсенал" — 7

Мохамед Салах, "Ливерпуль" — 6

Коул Палмер, "Челси" — 5

Миккель Дамсгор, "Брентфорд" — 4

Уилфред Ндиди, "Лестер" — 4

The Premier League's top creators, led by Bukayo Saka ???? pic.twitter.com/bNov1RGiOq — Premier League (@premierleague) November 14, 2024

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Также напомним, что в этом сезоне Букайо Сака провел 10 матчей за "Арсенал" в чемпионате Англии, отметившись 3 голами и 7 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.