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Одноклубник Зинченко попал на первое место в списке лучших ассистентов АПЛ в этом сезоне

Англия

Вингер канониров является одним из самых результативных английских игроков этого сезона

Одноклубник Зинченко попал на первое место в списке лучших ассистентов АПЛ в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях опубликовал рейтинг лучших игроков этого сезона в чемпионате Англии по количеству голевых передач. На первом месте оказался партнер по команде Александра Зинченко в "Арсенале".

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Рейтинг лучших ассистентов АПЛ в этом сезоне выглядит следующим образом.

  • Букайо Сака, "Арсенал" — 7
  • Мохамед Салах, "Ливерпуль" — 6
  • Коул Палмер, "Челси" — 5
  • Миккель Дамсгор, "Брентфорд" — 4
  • Уилфред Ндиди, "Лестер" — 4
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Также напомним, что в этом сезоне Букайо Сака провел 10 матчей за "Арсенал" в чемпионате Англии, отметившись 3 голами и 7 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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