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Ключевой защитник Арсенала может пропустить несколько недель из-за проблем с коленом
Серьёзная потеря для канониров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник "Арсенала" Бен Уайт может пропустить несколько недель из-за проблем с коленом. Как сообщает издание talkSPORT, недавно игрок был прооперирован.
Ожидается, что 27-летний английский защитник "канониров" пропустит до 12 недель после операции на колене. Бен Уайт был вынужден лечь под нож, чтобы исправить давнюю проблему с коленным суставом, из-за которой он пропустил четыре матча в этом сезоне.
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Добавим, что в этом сезона Бен Уайт успел принять участие в 12 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
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