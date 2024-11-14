Ключевой защитник Арсенала может пропустить несколько недель из-за проблем с коленом

Ключевой защитник "Арсенала" Бен Уайт может пропустить несколько недель из-за проблем с коленом. Как сообщает издание talkSPORT, недавно игрок был прооперирован.

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Ожидается, что 27-летний английский защитник "канониров" пропустит до 12 недель после операции на колене. Бен Уайт был вынужден лечь под нож, чтобы исправить давнюю проблему с коленным суставом, из-за которой он пропустил четыре матча в этом сезоне.

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Добавим, что в этом сезона Бен Уайт успел принять участие в 12 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.