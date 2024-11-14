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Рубен Аморим посетил Олд Траффорд. ФОТО
Посетил новый для себя стадион
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил домашний стадион клуба "Олд Траффорд".
Клуб показал экскурсию тренера в фотографиях.
Аморим познакомился со стадионом, персоналом клуба и историей команды
New face, Old Trafford ????????#MUFC pic.twitter.com/lwcIs77L2B— Manchester United (@ManUtd) November 14, 2024
Getting familiar with the Theatre of Dreams ✨#MUFC pic.twitter.com/z2ef91jOqm— Manchester United (@ManUtd) November 14, 2024
По словам клуба, экскурсия стала особенной для всех участников. Как для персонала, так и для болельщиков.
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Ruben Amorim's Old Trafford tour was special for everyone involved ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 14, 2024
Рубен Аморим остался доволен посещением стадиона.
This is your home now ????️❤️#MUFC pic.twitter.com/Z1ZguLnF05— Manchester United (@ManUtd) November 14, 2024
Португальский специалист Рубен Аморим стал новым тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября. Первый матч Аморим проведёт в Премьер-Лиге против "Ипсвича" 24 ноября.
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в таблице, набрав 15 очков за 11 игр.
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