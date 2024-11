Рубен Аморим посетил Олд Траффорд. ФОТО

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил домашний стадион клуба "Олд Траффорд".

Клуб показал экскурсию тренера в фотографиях.

Аморим познакомился со стадионом, персоналом клуба и историей команды

Getting familiar with the Theatre of Dreams ✨#MUFC pic.twitter.com/z2ef91jOqm — Manchester United (@ManUtd) November 14, 2024

По словам клуба, экскурсия стала особенной для всех участников. Как для персонала, так и для болельщиков.

Ruben Amorim's Old Trafford tour was special for everyone involved ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 14, 2024

Рубен Аморим остался доволен посещением стадиона.

Португальский специалист Рубен Аморим стал новым тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября. Первый матч Аморим проведёт в Премьер-Лиге против "Ипсвича" 24 ноября.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в таблице, набрав 15 очков за 11 игр.