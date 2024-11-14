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Рубен Аморим посетил Олд Траффорд. ФОТО

Англия
Обновлено

Посетил новый для себя стадион

Рубен Аморим посетил Олд Траффорд. ФОТО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил домашний стадион клуба "Олд Траффорд".

Клуб показал экскурсию тренера в фотографиях.

Аморим познакомился со стадионом, персоналом клуба и историей команды

По словам клуба, экскурсия стала особенной для всех участников. Как для персонала, так и для болельщиков.

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Рубен Аморим остался доволен посещением стадиона.

Португальский специалист Рубен Аморим стал новым тренером "Манчестер Юнайтед" 11 ноября. Первый матч Аморим проведёт в Премьер-Лиге против "Ипсвича" 24 ноября.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13 место в таблице, набрав 15 очков за 11 игр.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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