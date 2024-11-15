МЮ и Ливерпуль проявляют интерес к игроку Фулхэма

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" имеют определенные проблемы в левом фланге обороны, поскольку Люк Шоу последний год в основном находится в лазарете, а у Энди Робертсона наметился спад формы. Оба топ-клуба ищут игрока, который мог бы усилить эту проблемную позицию, и поэтому обратили внимание в сторону Лондона.

Как сообщает Football Insider, "манкунианцы" и "красные" проявляют интерес к игроку "Фулхэма" Энтони Робинсону. Левый защитник является важной частью команды Марко Силвы, которая сейчас занимает седьмое место в Премьер-лиге, выиграв пять из первых 11 матчей. Лондонцы не настроены отпускать своего игрока во время сезона, а "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" находятся на ранних стадиях своего интереса. Эти клубы продолжат следить за его игрой, прежде чем решить, делать ли официальное предложение.

Добавим, что в этом сезоне Энтони Робинсон провел 11 матчей и отдал 3 результативные передачи.