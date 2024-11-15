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Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Аякса
Об этом информирует Caught Offside
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кеннет Тейлор является одним из самых ценных активов "Аякса" на данный момент. Амстердамцы переживают непростой период в своем развитии и хотели бы сохранить своего 22-летнего полузащитника, поскольку к нему приковано внимание со стороны нескольких клубов АПЛ.
Сообщается, что "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" внимательно следят за выступлениями игрока "Аякса" в Эредивизии. Амстердамцы не горят желанием отпускать Тейлора, но гонорар в размере около 35 млн евро может быть достаточным для того, чтобы убедить их продать нидерландца. "Арсенал" рассматривает полузащитника более разумная долгосрочная инвестиция в их проект, зато "Ньюкасл" видит в футболисте замену Бруно Гимараэсу, если бразилец покинет "сорок" в конце сезона.
Добавим, что в нынешней кампании Кеннет Тейлор сыграл 21 матч, где отметился 6 голами и 4 ассистами.
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