  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Аякса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Аякса

Англия

Об этом информирует Caught Offside

Несколько клубов Премьер-лиги следят за полузащитником Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кеннет Тейлор является одним из самых ценных активов "Аякса" на данный момент. Амстердамцы переживают непростой период в своем развитии и хотели бы сохранить своего 22-летнего полузащитника, поскольку к нему приковано внимание со стороны нескольких клубов АПЛ.

Сообщается, что "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" внимательно следят за выступлениями игрока "Аякса" в Эредивизии. Амстердамцы не горят желанием отпускать Тейлора, но гонорар в размере около 35 млн евро может быть достаточным для того, чтобы убедить их продать нидерландца. "Арсенал" рассматривает полузащитника более разумная долгосрочная инвестиция в их проект, зато "Ньюкасл" видит в футболисте замену Бруно Гимараэсу, если бразилец покинет "сорок" в конце сезона.

Добавим, что в нынешней кампании Кеннет Тейлор сыграл 21 матч, где отметился 6 голами и 4 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Захар Бауманн: Уже в пять лет меня заметили скауты МЮ и пригласили в клуб
yellow-arrow
МЮ и Ливерпуль проявляют интерес к игроку Фулхэма
yellow-arrow
Барселона следит за игроком Вулверхэмптона
Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости