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Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам Манчестер Юнайтед
Легенда клуба попрощался с болельщиками и командой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам клуба в соцсетях.
"Всем в "Манчестер Юнайтед", в частности работникам клуба, игрокам и болельщикам. Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за эти невероятные усилия и поддержку. Для меня было очень большой честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду беречь совместные воспоминания.
"Манчестер Юнайтед" всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я надеюсь, что в ближайшее время на "Олд Траффорд" вернется былая слава — не только потому, что я хочу, чтобы у клуба было хорошо, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Желаю всего наилучшего и берегите себя, Рууд".
“To everyone at Manchester United Football Club, in particular the backroom staff, the players and the fans. I want to thank you from the bottom of my heart for your incredible efforts and support. It has been a privilege and honour to represent the club as a player, coach and… pic.twitter.com/G9Z2Ad249u— Ruud van Nistelrooij (@RvN1776) November 15, 2024
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Напомним, что этим летом 48-летний нидерландец присоединился к тренерскому штабу Эрика тен Хага, а после его увольнения работал в клубе в роли временного тренера команды.
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