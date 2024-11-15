Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам Манчестер Юнайтед

Легендарный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам клуба в соцсетях.

"Всем в "Манчестер Юнайтед", в частности работникам клуба, игрокам и болельщикам. Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за эти невероятные усилия и поддержку. Для меня было очень большой честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду беречь совместные воспоминания.

"Манчестер Юнайтед" всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я надеюсь, что в ближайшее время на "Олд Траффорд" вернется былая слава — не только потому, что я хочу, чтобы у клуба было хорошо, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Желаю всего наилучшего и берегите себя, Рууд".