  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам Манчестер Юнайтед

Англия

Легенда клуба попрощался с болельщиками и командой

Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо к болельщикам клуба в соцсетях.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед официально объявил о том, что Рууд ван Нистелрой покидает клуб

"Всем в "Манчестер Юнайтед", в частности работникам клуба, игрокам и болельщикам. Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за эти невероятные усилия и поддержку. Для меня было очень большой честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду беречь совместные воспоминания.

"Манчестер Юнайтед" всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я надеюсь, что в ближайшее время на "Олд Траффорд" вернется былая слава — не только потому, что я хочу, чтобы у клуба было хорошо, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Желаю всего наилучшего и берегите себя, Рууд".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что этим летом 48-летний нидерландец присоединился к тренерскому штабу Эрика тен Хага, а после его увольнения работал в клубе в роли временного тренера команды.

По теме
yellow-arrow
Пеп Гвардиола определился со своим будущим в Манчестер Сити. Что известно?
yellow-arrow
"Я рыжий, и Пол – рыжий", - Захар Бауманн высказался о сравнении его с Полом Скоулзом
yellow-arrow
"Нужно оштрафовать ФА". Легенда Ливерпуля необычно отреагировал на дебют воспитанника мерсисайдцев за сборную Англии
Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ruud van Nistelrooij
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости