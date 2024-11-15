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"Нужно оштрафовать ФА". Легенда Ливерпуля необычно отреагировал на дебют воспитанника мерсисайдцев за сборную Англии
Бывший полузащитник сборной Англии похвалил дебютанта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший полузащитник сборной Англии и "Ливерпуля" Стивен Джеррард довольно необычно отреагировал на дебют воспитанника мерсисайдцев за сборную Англии.
Вчера, 14 ноября, в матче между сборными Англии и Греции (0:3) на поле вышел 23-летний Кертис Джонс из "Ливерпуля", который дебютировал в составе национальной команды "Трех львов". Легендарный экс-футболист похвалил дебютанта, который забил гол.
В своем профиле Instagram 44-летний Джеррард выложил фотографию Кертиса Джонса, подписав его следующим образом: "Что за игрок! Оштрафуйте ФА и всех тренеров, которые опоздали с этим решением".
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Также добавим, что в этом сезоне Кертис Джонс принял участие в 13 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись одним голом и 4 результативными передачами.
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