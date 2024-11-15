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"Нужно оштрафовать ФА". Легенда Ливерпуля необычно отреагировал на дебют воспитанника мерсисайдцев за сборную Англии

Англия

Бывший полузащитник сборной Англии похвалил дебютанта

"Нужно оштрафовать ФА". Легенда Ливерпуля необычно отреагировал на дебют воспитанника мерсисайдцев за сборную Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный бывший полузащитник сборной Англии и "Ливерпуля" Стивен Джеррард довольно необычно отреагировал на дебют воспитанника мерсисайдцев за сборную Англии.

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Вчера, 14 ноября, в матче между сборными Англии и Греции (0:3) на поле вышел 23-летний Кертис Джонс из "Ливерпуля", который дебютировал в составе национальной команды "Трех львов". Легендарный экс-футболист похвалил дебютанта, который забил гол.

В своем профиле Instagram 44-летний Джеррард выложил фотографию Кертиса Джонса, подписав его следующим образом: "Что за игрок! Оштрафуйте ФА и всех тренеров, которые опоздали с этим решением".

"Нужно оштрафовать ФА". Легенда Ливерпуля необычно отреагировал на дебют воспитанника мерсисайдцев за сборную Англии - изображение 1
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Также добавим, что в этом сезоне Кертис Джонс принял участие в 13 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись одним голом и 4 результативными передачами.

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Англия Стивен Джеррард Ливерпуль Национальная сборная Англии Кертис Джонс
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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