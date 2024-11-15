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Пеп Гвардиола определился со своим будущим в Манчестер Сити. Что известно?
Контракт известного испанского тренера с клубом истекает в следующем году
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" 53-летний Пеп Гвардиола определился со своим будущим в английском клубе.
Согласно информации от издания Football Insider, Пеп Гвардиола достиг принципиального согласия относительно нового контракта с "Манчестер Сити". Легендарный испанский тренер намерен продлить сотрудничество с "горожанами" на еще один год до лета 2026 года.
Сообщается, что сделка практически завершена после того, как были проведены переговоры, а официальное объявление ожидается уже в скором времени. Действующий контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает в 2025 году, поэтому его будущее в английском клубе активно обсуждалось в последнее время.
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Пеп Гвардиола выиграл шесть титулов АПЛ, два Кубка Англии и Лигу чемпионов с "Манчестер Сити", с 2016 года.
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