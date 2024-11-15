Звездный нападающий Ньюкасла отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в другой клуб

Нападающий английского "Ньюкасла" Александр Исак прокомментировал слухи, связывающие его с возможным переходом в другой клуб, поскольку стороны не могут договориться о продолжении сотрудничества.

"Что я могу сказать? В СМИ часто появляется много разной информации и слухов. Большинство из того, что я читаю — не соответствует действительности. Поэтому это все, что я могу сказать по этому поводу".

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Также в интервью для шведского издания Fotbal Skanalen Александер Исак отказался комментировать то, как проходят переговоры по его новому контракту с "Ньюкаслом". Будущее 25-летнего Исака остается неопределенным на фоне слухов об интересе к нападающему "сорок" со стороны "Арсенала".

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Добавим, что в этом сезоне Александер Исак принял участие в 11 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, отметившись 5 голами и двумя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.