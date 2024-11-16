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Ливерпуль сделал запрос касательно полузащитника Лиона
Игрок заинтересован в немецкой лиге, чем в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" сделал запрос относительно 21-летнего полузащитника из "Лиона" Райана Шерки.
Потенциальный трансфер возможен в январе 2025 года из-за финансовых проблем французского клуба, за который выступает Шерки. Отмечается, что сам французский футболист не хочет покидать "Лион" раньше, чем после завершения контракта, и предпочитает Бундеслигу, ведь считает, что именно там многие французские футболисты успешно раскрыли свой потенциал.
Напомним, Райан Шерки забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах чемпионата Франции. Transfermarkt оценивает Шерки в 20 миллионов евро. Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2026 года.
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