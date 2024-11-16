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Рубен Аморим назвал качества, которые он хочет видеть в МЮ
Принципы, идентичность и характер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, какие задачи ставит перед собой в "МЮ".
"Самое важное для меня на данный момент - создать принципы, идентичность и характер, которые были у нас в прошлом. Так что если я и хочу сказать что-то одно, то моя главная цель - самобытность.
Сейчас многие говорят о 3-4-3, 4-3-3 и все такое. Но когда я думаю о Манчестер Юнайтед, то это не система размещения, а характер игроков. Именно это для меня самобытность.
Мы должны играть без страха с первого дня. Футболисты начнут с первого дня с нашей идеей, несмотря ни на что. Такова цель", — сказал португальский специалист.
Напомним, первая игра "МЮ" под руководством Аморима пройдет 24 ноября против "Ипсвич Таун".
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