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Рубен Аморим назвал качества, которые он хочет видеть в МЮ

Англия

Принципы, идентичность и характер

Рубен Аморим назвал качества, которые он хочет видеть в МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, какие задачи ставит перед собой в "МЮ".

"Самое важное для меня на данный момент - создать принципы, идентичность и характер, которые были у нас в прошлом. Так что если я и хочу сказать что-то одно, то моя главная цель - самобытность.

Сейчас многие говорят о 3-4-3, 4-3-3 и все такое. Но когда я думаю о Манчестер Юнайтед, то это не система размещения, а характер игроков. Именно это для меня самобытность.

Мы должны играть без страха с первого дня. Футболисты начнут с первого дня с нашей идеей, несмотря ни на что. Такова цель", — сказал португальский специалист.

Напомним, первая игра "МЮ" под руководством Аморима пройдет 24 ноября против "Ипсвич Таун".

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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