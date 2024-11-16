"Мы должны иметь идентичность": Аморим рассказал о своих целях в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим дал интервью о собственных первоочередных задачах на должности.

- Рубен, добро пожаловать в "Манчестер Юнайтед". Это может быть простой вопрос, но почему вы присоединились к нам?

- Прежде всего, я думаю, что я почувствовал связь с клубом. И когда я говорю с клубом, то имею в виду, что все знают "Манчестер Юнайтед". Но я чувствую связь с людьми в клубе, и это очень важно для меня, потому что я хочу работать с людьми, которые мне нравятся. Второй момент - это история этого клуба. Все люди стремятся к успеху, и я чувствую, что это именно то место, где я хочу быть ещё и из-за этого, потому что ты можешь стать частью чего-то особенного, а не просто ещё одного. И это то, что мне очень нравится. И, конечно, из-за болельщиков, потому что в Португалии ты много слушаешь, многое слышишь от СМИ. Но когда ты видишь игры здесь, когда ты видишь игры, взаимодействие с тренерами, с игроками, даже в трудные моменты, я думаю, что это особенный клуб.

- Стадион сейчас удивительный. Чувствуется, что здесь что-то происходит особенное. Волнует ли вас то, что вы можете быть в центре этого?

- Когда "Манчестер Юнайтед" разговаривал со мной, они рассказали мне о своих планах. Это настоящая честь, потому что я был первым, кого они выбрали, чтобы начать этот путь. Так что это большая ответственность. Но ты чувствуешь честь и радость быть частью этого. И мы знаем, что если команда играет хорошо и побеждает, все выглядит намного лучше, и люди действительно начинают верить в новый стадион и новые идеи. Итак, мы знаем, что мы являемся двигателем футбола. По моему мнению, "Манчестер Юнайтед" является двигателем Премьер-лиги.

- Вы хотите, чтобы между Академией и первой командой была очень сильная связь?

- Я думаю, что это важно, потому что многие люди сейчас говорят о 3-4-3, 4-3-3 и все такое прочее. Но когда я думаю как игрок или как товарищ по команде "Манчестер Юнайтед", это не система или формация - это характер игроков, то, как они видят клуб. Поэтому мы должны сосредоточиться на этом, а не на том, как мы играем, как мы прессингуем. Самое важное для меня сейчас - создать принципы, идентичность и характер, которые мы имели в прошлом.

- Так что же руководит вашей футбольной философией?

- Одним словом: команда. Команда - это самое важное для меня. И если вы работаете в команде, то индивидуальный талант будет сиять. Но если мне придется объяснять важность всего, то это характер, то, как мы боремся, как мы играем, и мы должны иметь идентичность. Если наши игроки надевают футболку, они знают, что это команда "Манчестер Юнайтед". Все думают одинаково, бегут назад, играют, наслаждаются. Это то, что движет мной. Я могу сказать популярную вещь, которая заключается в том, чтобы побеждать. Все хотят побеждать, и я хочу побеждать вместе со своими игроками, с болельщиками, но с идентичностью и одной идеей - это то, на чем я постоянно сосредоточен.