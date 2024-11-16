Полузашитник Ливерпуля рассказал, что изменилось в игре с приходом нового тренера

Полузашитник английского "Ливерпуля" и футболист сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, что изменилось в игре с приходом нового тренера.

По словам аргентинца, стало больше возможностей благодаря доминированию в игре.

"Система немного изменилась, но основные идеи остались прежними. Я думаю, что, возможно, главное изменение заключается в том, что нужно проявлять больше терпения, чтобы дольше владеть мячом и доминировать в игре, и, очевидно, это создаёт больше возможностей", - сказал Мак Аллистер.

Аргентинский полузащитник оценил влияние нового тренера и его идеи.

"Я чувствую, что в клубе царит позитивная атмосфера, и мы отлично работаем с новым тренером. Мы видим, что у него отличные идеи, его менталитет и то, что он доносит до нас, важно, поэтому мы счастливы.

Считаю, что мы все были очень рады приходу Арне, и мы все знаем, как много он знает о футболе, так что для нас это здорово, и мы знаем, что это наше путешествие", - сказал Мак Аллистер