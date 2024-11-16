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Полузашитник Ливерпуля рассказал, что изменилось в игре с приходом нового тренера

Англия

Футболист рассказал об ощущениях от нового тренера

Полузашитник Ливерпуля рассказал, что изменилось в игре с приходом нового тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузашитник английского "Ливерпуля" и футболист сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер рассказал, что изменилось в игре с приходом нового тренера.

По словам аргентинца, стало больше возможностей благодаря доминированию в игре.

"Система немного изменилась, но основные идеи остались прежними. Я думаю, что, возможно, главное изменение заключается в том, что нужно проявлять больше терпения, чтобы дольше владеть мячом и доминировать в игре, и, очевидно, это создаёт больше возможностей", - сказал Мак Аллистер.

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Аргентинский полузащитник оценил влияние нового тренера и его идеи.

"Я чувствую, что в клубе царит позитивная атмосфера, и мы отлично работаем с новым тренером. Мы видим, что у него отличные идеи, его менталитет и то, что он доносит до нас, важно, поэтому мы счастливы.

Считаю, что мы все были очень рады приходу Арне, и мы все знаем, как много он знает о футболе, так что для нас это здорово, и мы знаем, что это наше путешествие", - сказал Мак Аллистер

Мак Аллистер заметил, что "Ливерпуль" сейчас на переходном этапе.

"Как я уже сказал, мы всё ещё находимся на переходном этапе и стремимся стать теми, кем нас хочет видеть менеджер", - заявил аргентинский полузащитник.

"Ливерпуль" в английской Премьер-Лиге лидирует после 11-ти туров, опережая второй "Манчестер Сити" на 5 очков.

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Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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