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Манчестер Сити анонсировал документальную ленту о четвертом подряд чемпионстве

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Клуб продолжает создавать эксклюзивный контент для поклонников футбола

Манчестер Сити анонсировал документальную ленту о четвертом подряд чемпионстве

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На CITY+ покажут документальный фильм из серии Together, посвященный четвертому подряд чемпионству "горожан". Релиз видео запланирован на 20 ноября. В соцсети Х появился отрывок, в котором Пеп Гвардиола обращается к подопечным в раздевалке с эмоциональной речью.

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"Вот почему никто не брал 4 титула Премьер-лиги подряд! Вот в чем причина! Потому что это невероятно тяжело. Друзья мои, вы должны взять на себя ответственность!” – призывает испанский специалист.

На CITY+ поклонникам клуба доступны трансляции юношеских команд, женского коллектива, интервью, обзоры и полные матчи "Манчестер Сити", а также проекты, рассказывающие о закулисье чемпиона Англии.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
City Chief, mancity.com
Опубликовал: Александр Симченко
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