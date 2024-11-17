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Манчестер Сити анонсировал документальную ленту о четвертом подряд чемпионстве
Клуб продолжает создавать эксклюзивный контент для поклонников футбола
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На CITY+ покажут документальный фильм из серии Together, посвященный четвертому подряд чемпионству "горожан". Релиз видео запланирован на 20 ноября. В соцсети Х появился отрывок, в котором Пеп Гвардиола обращается к подопечным в раздевалке с эмоциональной речью.
“That is why no one did 4 Premier Leagues in a row!”— City Chief (@City_Chief) November 16, 2024
????️| Pep Guardiola pic.twitter.com/DG6djzAL9h
"Вот почему никто не брал 4 титула Премьер-лиги подряд! Вот в чем причина! Потому что это невероятно тяжело. Друзья мои, вы должны взять на себя ответственность!” – призывает испанский специалист.
На CITY+ поклонникам клуба доступны трансляции юношеских команд, женского коллектива, интервью, обзоры и полные матчи "Манчестер Сити", а также проекты, рассказывающие о закулисье чемпиона Англии.
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